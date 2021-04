BBB 21: Enquete do UOL aponta empate técnico entre emparedados

Arthur e Camilla estão tecnicamente empatados | Foto: Divulgação

A disputa para ver quem deixa a casa do BBB 21 na próxima terça-feira (28) promete ser acirrada. Segundo aponta a enquete do UOL , até a manhã desta segunda (16), Arthur e Camilla estão tecnicamente empatados com 35,37% e 35,13% dos votos, respectivamente. Pocah não fica longe, a funkeira apresenta 29,50% neste 15º paredão.

Formação do paredão

Gilberto venceu a prova do líder e escolheu a Camilla para ser emparedada pela primeira vez. Em contragolpe, a influenciadora digital "puxou" Pocah para a berlinda. No voto aberto, Arthur acabou sendo o mais votado.

A enquete

A votação da enquete do UOL não reflete caráter científico, assim como também não influencia no resultado oficial do programa. Vote aqui e acompanhe as prévias da disputa.

