Fiuk e Gil dão selinho e pulam pelados na piscina do BBB 21; veja

De forma inusitada, Fiuk e Gil comemoraram, na madrugada desta segunda-feira (26), a permanência no BBB 21. Os brothers cumpriram uma promessa feita dentro do reality show e os dois pularam pelados na piscina da casa mais vigiada do Brasil.

Fiuk e Gil disputaram o paredão com Viih Tube, que foi eliminada com 96,69% dos votos. Antes de entrarem na água o cantor e o economista deram um selinho no gramado.

A atitudes de Gil e Fiuk animou outros participantes que presenciaram a cena. “Eu não tô vendo isso não!”, disse Juliette, rindo da situação.

A promessa

Logo após a formação do paredão, na madrugada de sexta (23), Gil teve a ideia da promessa e chegou a ser desafiado pelos colegas de confinamento.

“O público não esquece, hein?! Vai ter de sustentar sua gracinha“, alertou Camilla de Lucas.

E como promessa é dívida, Gil não só cumpriu como convenceu Fiuk a participar do ato. Confira:

