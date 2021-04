Fala de vereadora sobre o beijo de Gil e Fiuk repercute em todo Brasil

O apresentador do programa, Tiago Leifert repostou o vídeo como forma de denunciar a censura que o Instagram fez a sua postagem | Foto: Reprodução

Manaus - Após usar o plenário de Manaus para repudiar o beijo protagonizado por Fiuk e Gilberto no Big Brother Brasil 21, o vídeo da vereadora Glória Carratte chegou a conta oficial do cantor e também ao apresentador do reality, Tiago Leifert. Ambos repercutiram a fala da parlamentar.

O apresentador do programa, Tiago Leifert repostou o vídeo como forma de denunciar a censura que o Instagram fez a sua postagem sobre o beijo dos participantes. Ele comparou a fala da parlamentar, com o comportamento da plataforma, que "repudiou" sua publicação.

Ao ter postado uma foto de Gil e Fiuk dando o beijo e pulando na piscina, o apresentador recebeu um aviso da rede social, dizendo que o conteúdo teria sido apagado por 'Conteúdo sexual'. Em uma sequencia de stories ele conta que até mesmo sua outra postagem reclamando da rede teria sido apagado.

'O Brasil tá vendo'

A conta oficial do cantor Fiuk postou o vídeo com a fala de Carrate junto a inúmeros comentários preconceituosos e homofóbicos encontrados na internet. Na postagem, eles reforçam que esses discursos são criminosos e ultrapassados, além de reafirmar que não irão tolerar discursos de ódio.

" Nada é mais frágil do que a masculinidade que a sociedade produz, e ver um homem rompendo com esses ideais ultrapassados assusta o conservadorismo. [...] Vamos expor esses agressores. " ,

Relembre o caso

Na manhã desta segunda-feira (26), a vereadora de Manaus Glória Carrate, usou a Câmara Municipal para criticar as cenas entre dois participantes do reality show BBB 21. Mesmo que o assunto, por não se tratar de política, não estivesse em pauta, ela repudiou o beijo protagonizado por Gilberto e Fiuk na noite de domingo (25), após vencerem o paredão.

Confira:



