Paredão BBB 21: enquete aponta "virada" entre Arthur, Pocah e Camilla

A enquete parcial do site UOL mostrou um nome não esperado para a eliminação | Foto: Divulgação

O 15º paredão do "BBB 21" está formado, com Arthur, Pocah e Camilla de Lucas na berlinda. A "supersemana" não para. Nesta terça-feira (27), mais um brother deixará o sonho milionário.

A enquete parcial do site UOL revelou um paredão equilibrado na noite de segunda-feira (26), mas os números tomaram outra rumo.

Na segunda, Arthur e Camilla de Lucas apareciam com a mesma porcentagem da votação: 38%. Atrás, mas não muito, Pocah somava 23% de rejeição.

Agora, Camilla de Lucas se mostra como a favorita para e eliminação, com 41% dos votos. Arthur soma 38% e Pocah fica para trás, com apenas 19%.

Formação do paredão

Após a eliminação de Viih Tube, neste domingo (25), Gilberto venceu a prova do líder do BBB 21 e indicou Camilla de Lucas ao Paredão. Com o contragolpe, ela puxou Pocah. Na votação da casa, Arthur foi o mais votado e fechou o paredão triplo.



Leia mais:

Porcentagem do BBB21: saiba quem será o próximo eliminado

BBB 21: Enquete do UOL aponta empate técnico entre emparedados