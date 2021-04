BBB21: Carlinhos Brown compõe música para Juliette

Música é inspirada nas atitudes da sister | Foto: Divulgação

Estrela do BBB21, a maquiadora Juliette Freire é a musa inspiradora de vários artistas fora da casa. Com toda a repercussão que circula a imagem da sister, até mesmo o cantor Carlinhos Brown, que também é um dos jurados do The Voice Brasil, revelou, na segunda-feira (26) que buscou inspiração nas atitudes dela.

Motivado pela personalidade de Juliette, Carlinhos Brown escreveu uma música em homenagem à sister com trechos e passagens dela dentro da casa mais vigiada do Brasil.

A nova canção também será uma forma de reforçar o agradecimento pelo carinho da advogada com o jurado do The Voice Brasil. Carlinhos Brown contou que encontrou uma mensagem da maquiadora, enviada em agosto de 2018 diretamente para a rede social do cantor.

Na mensagem, Juliette escreveu: "Carlinhos, meu amor. Tenho achado você tão quietinho nos últimos programas. Sentindo falta da sua alegria transbordando todo aquele lugar. Você é luz!".

O cantor aproveitou para responder a sister. "Obrigado pelo carinho, Juliette! Grande beijo! Agora é você que vai demorar para ver a minha mensagem", disse ele.

Segundo Brown, a canção será lançada na próxima sexta-feira (30) e é uma forma de agradecer esse carinho de Juliette, após as mensagens para o jurado do reality musical quando sentiu que ele estava triste no programa.

"Inspirado na simplicidade, no jeito, no sotaque e na espontaneidade da querida Juliette Freire, escrevi essa canção junto com meu amigo Jorge Zárath: Juliette, Mon Amour. A resposta pra ela não podia ser só aquele agradecimento", afirmou o cantor em publicação no Instagram.

