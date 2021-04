Paredão BBB 21: enquete mostra quem pode sair nesta terça (27)

Ao que tudo indica, Pocah deve ser eliminada no BBB21 nesta terça-feira (27). Em um dos paredões mais acirrados da atual edição do reality show, a cantora deve ser a escolhida do público para deixar a disputa.

Diante da indefinição do público, que, ao contrário de outras berlindas, não chegou a uma unanimidade de votos, a disputa deve ser definida por detalhes.

No entanto, as parciais da enquete do Metrópoles indicam para uma saída da funkeira. Até a publicação desta matéria, Pocah liderava a escolha do público com 36% dos votos, com cerca de 13,2 mil votos computados.

Inicialmente uma das favoritas dos fãs, Camilla de Lucas aparece em seguida, com cerca de 33,7% dos votos dos leitores. Arthur ocupa a terceira colocação, com 30,3%

*Com informações do Metrópoles

