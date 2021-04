Vídeo: Gusttavo Lima recebe convite de partido para ser candidato

Veja o video | Foto: Reprodução

O cantor sertanejo Gusttavo Lima recebeu uma proposta num entanto inusitada nesta semana. Em vídeo, ele foi convidado para fazer parte de um grupo de Goiás.

Trata-se de um grupo político. Gusttavo Lima foi convidado pelo Partido Social Cristão (PSC), em Goiás, para se candidatar em 2022.

Ele aparece em vídeo postado nas redes sociais ao lado do deputado federal Glaustin da Fokus (PSC/GO) e deixa no ar a possibilidade de disputar algum cargo político no próximo ano.

“Posso contar com o voto de vocês? É isso aí! Bote essa ideia na cabeça. Vem muita coisa boa por aí. Já pensou se o embaixador vem ajudar ainda mais o nosso Brasil?”

