Patrícia Marx diz que crítica à voz de Xuxa foi 'mal entendido'

Xuxa, ainda na ocasião, rebateu à crítica e disse que ficou desapontada | Foto: Divulgação

Quase um ano após a polêmica envolvendo Patrícia Marx e Xuxa, a cantora voltou a tocar no assunto. Na época, ela ironizou a voz da apresentadora, sugerindo que os "gemidos" que costumava fazer quando, ainda menina, integrava o grupo Trem da Alegria, foram copiados pela Rainha dos Baixinhos.

Xuxa, ainda na ocasião, rebateu à crítica e disse que ficou desapontada. Agora, ao abordar novamente o caso, numa live, a cantora afirmou que acredita a resposta de Xuxa não tenha vindo diretamente da apresentadora e que ficou bastante abalada com a situação. Patrícia abandonou a live antes do término após ficar chateada com as críticas de internautas.

"Fui vítima de um fake news, de uma coisa que foi inventada", diz ela, que acrescenta: "Alguém que me acompanha e deve me amar muito e me odiar ao mesmo tempo, fica de olho em qualquer coisa que eu faça. Acreditando (que a postagem tinha sido escrita pela própria Xuxa), fiquei muito chateada", disse.

"Achei que fosse verdade. Me abalou muito. Porque sempre fui amiga dela, passei a minha adolescência inteira com ela, dormindo na casa dela, fazendo turnês com ela. Achei muito estranho, porque eu não disse nada demais", justifica a cantora durante a live no perfil "Aquela infância".

*Com informações do Extra

Leia Mais:

'Vou dormir com você hoje', diz Fiuk a Juliette após pedir beijo

BBB21: Arthur brinca com mudança no corpo após deixar reallity