Pocah é pedida em casamento ao vivo no 'Mais Você'; veja o vídeo

| Foto: Divulgação

Pocah foi pedida em casamento no "Mais Você", na manhã desta sexta-feira (30), pelo noivo Ronan Souza. A cantora se emocionou com a declaração e o pedido do produtor musical.

"É a pessoa mais importante da minha vida, temos uma conexão muito forte. Agora é só matar as saudades, não vou te soltar nunca mais", disse Ronan.

Chorando, ela celebrou o novo status: "Tô noiva real, vamos casar". O casal convidou Ana Maria Braga para ser madrinha.

Pocah foi eliminada do jogo após receber 73,16% dos votos em um paredão contra Gilberto (14,94%) e Camilla de Lucas (11,9%).

Veja o vídeo

Leia mais:

Fiuk é o 1º finalista do BBB 21 após mais de 10 horas de prova; veja

Anitta diz que já foi vacinada contra a Covid-19 nos EUA