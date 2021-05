Buscas on-line por Juliette aumentam 200%

Manaus (AM) - Análise de dados realizada pela Taboola, plataforma líder em descoberta de conteúdo, mostra quais são os finalistas do BBB21 que mais interessam o público quando o assunto são leituras online.

De acordo com a análise, que usa os últimos 90 dias (os primeiros 45 dias comparados aos segundos), se dependesse somente das leituras online, Fiuk seria o vencedor.

No entanto, Juliette conta com o maior aumento da porcentagem de visualizações de página, com aumento de 200%, mostrando que o interesse na paraibana não deixou de crescer.

Confira os dados:

– Fiuk teve 34 milhões de visualizações de página e um aumento de 9% nos últimos 45 dias comparados aos 45 dias anteriores.

– Juliette teve 32 milhões de visualizações de página e um aumento de 200% nos últimos 45 dias comparados aos 45 dias anteriores.

– Gilberto teve 18 milhões de visualizações de página e um aumento de 60% nos últimos 45 dias comparados aos 45 dias anteriores.

– Camilla de Lucas teve 5,7 milhões de visualizações de página e um aumento de 164% nos últimos 45 dias comparados aos 45 dias anteriores.

Além disso, termos como BBB — que teve 73 milhões de visualizações de página, mantendo um interesse similar dos 45 dias anteriores — e Paredão — que teve 4,6 milhões de visualizações de página e um aumento percentual de 45% comparado aos 45 dias anteriores — estão em voga.

Ao final, Prova do Líder teve 619 mil visualizações de página, um aumento de 55% comparando os últimos 45 dias aos 45 dias anteriores.

*Em Tempo com informações da assessoria

Leia mais:

Fiuk é o 1º finalista do BBB 21 após mais de 10 horas de prova; veja

Pocah é pedida em casamento ao vivo no 'Mais Você'; veja o vídeo