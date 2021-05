Justin Bieber e Safadão fazem shows virtuais na festa "Top 4" do BBB21

Artistas farão shows remotos para o Top 4 | Foto: Divulgação

Na reta final, o BBB 21 terá uma noite especial neste sábado (1º). A festa Top 4, a última da edição, terá atrações especiais e vai contar com shows virtuais de artistas nacionais e internacionais.

Juliette, Gil, Camilla de Lucas e Fiuk vão curtir apresentações nacionais e os nomes que farão shows remotos para o Top 4 do reality são:

Alceu Valença

Luan SantanaDanielJota QuestBruno MartiniWesley Safadão





Denominada a festa "Memórias", também terá atrações internacionais. São elas



Justin BieberTiëstoBebe RexhaMeduzaDavid Guetta.

"A comemoração do Top 4 vai acontecer no segundo andar da casa e proporcionar aos participantes reviver momentos marcantes de suas jornadas no 'Big Brother Brasil 21', especialmente aqueles que curtiram nas festas ao longo da temporada. A cenografia e os elementos decorativos vão dar o clima de bastidores da televisão", explicou a produção do reality.

Fiuk já está garantido na grande final do "BBB21". Já Juliette, Gil e Camilla disputam as duas últimas vagas para o prêmio no programa.

*Com informações do G1

