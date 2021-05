Netflix cita Juliette no Instagram e surpreende fãs; veja publicação

Juliette é a favorita para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show | Foto: Divulgação

A queridinha dos streamings e "debochada" nas redes sociais, a Netflix fez mais um de seus posts engraçadinhos no seu perfil do Instagram. Surfando na onda da web, a plataforma citou Juliette, a sister do BBB 21 que se tornou a mais atual queridinha do Brasil e está explodindo de seguidores.

Presenciando que a favorita para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show está ultrapassando muitos famosos nas redes sociais e já esperando que o mesmo aconteça, a Netflix se antecipou.

"Comemorando aqui antes que a @juliette me passe no Instagram. Eu amo vocês", escreve o perfil da plataforma na legenda de uma arte que mostra os cactos, símbolo da fervorosa torcida de Juliette na internet. A arte ainda vem com a #teamnetflix, alusão às torcidas dos brothers nas redes sociais.

