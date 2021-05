BBB 21: Gil diz estar apaixonado por Fiuk e "senta" no cantor ; veja

Gil dançou e rebolou para Fiuk | Foto: Divulgação

A festa “Memórias” do “BBB 21” deu o que falar durante a madrugada deste domingo (1º). Depois de beber muitos drinks, Gil foi protagonista mais uma vez e fez declarações para seu grande amado de confinamento, o cantor Fiuk.

No momento que tocou a música “Amor de Que”, da Pabllo Vittar, Gil dançou e rebolou para Fiuk, que estava sentado, e acabou sentando no colo do cantor.



“Um amor, um volume, uma potência. Vou falar lá fora: é o Big dos Bigs!”

No Kama Sutra essa puxada de perna que Fiuk deu no Gil se chama Pinçada Violenta #BBB21 pic.twitter.com/i2ExbQh0FV — Dantas (@Dantinhas) May 2, 2021





Bêbado, Gilberto contou para Camilla de Lucas que está apaixonado pelo Fiuk e que queria beijar o cantor.



“Me lasquei! Tô lascado. Segredo. É sério. Apaixonado. O que eu faço? Me lasquei! Tu viu nos vídeos? Dava para perceber, não dava? Tô apaixonado por ele. Quando ele sair lá fora, ele vai ver! Eu me lasquei! Eu achei que eu estava discreto, mas o vídeo pega tudo, né?”, falou o economista.

Camilla ficou assustada com a confissão e lembrou Gilberto de que Fiuk é heterossexual. Mas Gilberto está na expectativa de voltar do paredão, porque Fiuk lhe prometeu um selinho.

Acho que era sério mesmo. Gil falando pra Camilla que está apaixonado de verdade pelo Fiuk KKKKKKK #BBB21 pic.twitter.com/p4jJ8KZo9d — Dantas (@Dantinhas) May 2, 2021





"Gil, é sério. Deixa eu te falar. Ele é hetero, eu acho né. Você estava com ciúme naquele dia, sim. Gil, eu tô preocupada. Cara, eu não vou falar nada. Eu tô preocupada. Tu não acha que vai sofrer, não? Se você contar, ele pode se afastar de você. Tu tem que pensar se isso não vai te fazer mal”, aconselhou.

*Com informações do Popline

