Paulo Gustavo apresenta piora súbita com embolia; entenda

Paulo Gustavo teve uma piora em seu quadro de saúde nesta segunda-feira (3). Boletim divulgado nesta tarde informa que o ator comediante desenvolveu embolia gasosa, quando os vasos sanguíneos ficam bloqueados por minúsculas bolhas de ar. O humorista está Internado com covid-19 desde o dia 13 de março em um hospital no Rio de Janeiro (RJ).

"Depois de alguma melhora, Paulo Gustavo subitamente piorou no dia de ontem. Ontem à tarde (domingo), após redução dos sedativos e do bloqueador neuromuscular, o paciente acordou e interagiu bem com a equipe profissional e com o seu marido", diz um trecho do boletim médico do ator.



De acordo com o documento, o ator está em situação clínica instável e de extrema gravidade. À noite houve piora no nível de consciência e dos sinais vitais, o que motivou novos exames por parte dos médicos. Nos resultados, descobriu-se a embolia pulmonar em decorrência de uma fístula bronquíolo-venosa, que é quando ocorre um 'furo' entre os pulmões e as veias, formando bolhas de ar na corrente sanguínea do Gustavo.

