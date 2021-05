Jornalista atropela funcionário no estacionamento do SBT

“Nada grave. Ele foi atendido na hora e encaminhado ao hospital”, disse Márcia | Foto: Divulgação

A jornalista e apresentadora Márcia Dantas, que ficou no lugar de Rachel Sherazade no SBT, atropelou um funcionário no estacionamento da emissora.

Segundo informações, o acidente ocorreu na última quinta-feira (27). O homem trabalhava como segurança terceirizado, foi hospitalizado, mas passa bem.

“Nada grave. Ele foi atendido na hora e encaminhado ao hospital”, disse Márcia

O SBT não comentou o acidente à imprensa.

*Com informações da ISTOÉ

Leia Mais:

Diretor de 'A Fazenda' sinaliza convite para Gil participar do reality

BBB 21: equipe de Juliette pede "Fora Gil" no paredão da semifinal