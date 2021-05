BBB 21: veja quanto os finalistas faturaram dentro do programa

| Foto: Divulgação

Os semifinalistas, Camilla de Lucas, Fiuk, Gil e Juliette, conquistaram durante todo o programa, entre carros, viagens, eletrodomésticos etc. Juntos, eles já acumulam cerca de R$ 350 mil. O valor é superior à soma dos prêmios para o segundo e o terceiro colocados (R$ 150 mil e R$ 50 mil, respectivamente).

Para começar, todos os quatro semifinalistas ganharam um vale de R$ 7 mil de uma marca de roupas.

Fiuk

Ao vencer a última prova do programa, na última sexta-feira (30), além da vaga na final, Fiuk levou uma viagem para Nova Iorque com acompanhante, que não custa menos de R$ 15 mil. Na Prova do Anjo conquistada com Gil, o cantor também ganhou R$ 10 mil, além dos R$ 5 mil enviados para um familiar.

Em ações de patrocinadores, ele conquistou R$ 3 mil e, em outra ocasião, R$ 4 mil em compras para a mãe. Além disso, foi premiado com um monitor gamer de 27 polegadas de cerca de R$ 1,5 mil, uma batedeira planetária de R$ 500 e uma caixa de som acústica bluetooth, com valor aproximado de R$ 800. Total de R$ 46.800,00.

Juliette

Juliette demorou a vencer uma prova, mas, quando conquistou a última liderança do reality, ganhou R$ 10 mil e dois smartphones, de cerca de R$ 11 mil e R$ 9 mil.

Antes, a advogada tinha levado R$ 1 mil em ação de um patrocinador. Em outra oportunidade, abocanhou mais R$ 1 mil em compras para a mãe. Juliette ganhou ainda um fogão cooktop de indução portátil de cerca de R$ 1,8 mil, um outro smartphone de R$ 6 mil e uma cadeira de escritório de aproximadamente R$ 900. Total de R$ 47.700,00.

Camilla

Camilla não foi líder, mas venceu a última Prova do Anjo da edição. No almoço, ganhou R$ 5 mil para enviar aos seus familiares.

Em ações de patrocinadores, a influenciadora ganhou R$ 5 mil e, em outro momento, R$ 1mil em compras para a mãe. Também foi premiada com dois aparelhos de ar-condicionado de cerca de R$ 1,2 mil cada e uma SmartTV de 42 polegadas de R$ 1,8 mil. Total de R$ 22.200,00.

Gilberto

Eliminado do programa no noite deste domingo, 2, Gilberto é quem acumula mais prêmios. Logo numa das primeiras ações de um patrocinador, o economista levou um smartphone de cerca de R$ 2,2 mil e um console de videogame no valor aproximado de R$ 2,5 mil. Em outras duas competições da mesma marca, ele conquistou R$ 5 mil no total, sendo que R$ 2 mil foram enviados de presente à mãe.

Ao vencer uma prova de resistência com Sarah, Gil faturou um carrão avaliado em cerca de R$ 180 mil. Em outra disputa pela liderança, ele foi premiado com uma viagem com acompanhante para Amsterdã, que não sai por menos de R$ 15 mil.

Já numa Prova do Anjo, vencida ao lado de Fiuk, o economista conquistou R$ 10 mil e ainda pôde enviar mais R$ 5 mil para a mãe. Por fim, em outras ações de patrocinadores, ganhou uma SmartTV de R$ 2,5 mil, um aspirador robô de cerca de R$ 1 mil e uma lava-louça que custa aproximadamente R$ 2,2 mil. O total foi de R$ 232.400,00.

A soma dos prêmios dos quatro é de R$ 349.100,00.

