Juliette se torna 2ª participante do BBB com mais seguidores no Insta

Manaus - A finalista do 'BBB 21', Juliette Freire, ultrapassou Grazi Massafera e se tornou a segunda participante com mais seguidores no Instagram, na tarde desta segunda-feira (3). A paraibana já bateu a marca de 23,4 milhões de inscritos no seu perfil, enquanto Grazi possui 23,3 milhões.

A advogada agora só fica atrás de Sabrina Sato, ex-participante do 'BBB 3', que possui 29,6 milhões de seguidores na rede social.

Em abril, Juliette chegou aos mais de 21 milhões de seguidores no Instagram e ultrapassou a ex-sister, Rafa Kaliman do 'BBB 20'.

No ranking dos participantes do Big Brother Brasil 21 , Viih Tube está em segundo lugar, com 19,1 milhões de seguidores. Depois vem Pocah, com 14,3 milhões de seguidores e Gilberto, com 10,4 milhões.

