Mãe de Paula Toller é encontrada morta em casa, aos 85 anos

A mãe da cantora Paula Toller foi encontrada morta no apartamento onde morava, na Taquara, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira (3). Laureana Toller tinha 85 anos, vivia sozinha no imóvel e não recebia visitas de parentes. Vizinhos comunicaram ao síndico do condomínio, que imediatamente chamou o Corpo de Bombeiro.

A polícia também esteve no local. Ainda não se sabe a causa da morte.

Segundo registros da 32ª DP da Taquara, após a constatação do corpo, ele foi encaminhado pelos agentes para o IML, onde passa por exames para determinar a causa da morte. A investigação está em andamento.

Sucesso com o grupo Kid abelha, Paula Toller foi criada pelo pai e pelos avós paternos Paulo (ex-assessor da presidência da república), e Renée. A cantora foi abandonada pela mãe biológica quando era criança e não tinha contato com ela.

*Com informações do Extra

