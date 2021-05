Colunista afirma que Fábio Jr. ficou revoltado com discurso de Fiuk

A fonte conta que a mesada era de R$ 10 mil | Foto: Divulgação

No discurso para ganhar R$ 1,5 milhão do BBB 21, Fiuk voltou a falar sobre problemas financeiros ao elencar os motivos pelos quais deveria vencer o reality.

Fábio Jr., pai do ator, aparentemente não gostou do discurso do filho. Segundo o site Em off, o cantor paga mesada de R$ 5 mil ao participante do programa.

De acordo com o colunista Erlan Bastos, que ouviu fonte ligada à família do cantor, Fiuk recebe uma mesada de R$ 5 mil do pai. Por isso, Fábio Jr. teria ficado furioso ao escutar o discurso do filho sobre dificuldades financeiras.

A fonte conta que a mesada era de R$ 10 mil até dezembro do ano passado, mas foi reajustada para R$ 5 mil, o que teria “impactado” financeiramente a vida do ator, que estava no ar com a reprise de A força do querer.

Enquanto as redes sociais fizeram memes e se divertiram com a situação, Fábio Jr. reagiu com raiva: “Do jeito que ele falou, parece que ele passa fome! Tá maluco? O que esse menino tem na cabeça?”, teria dito o cantor, quebrando um vaso no momento de fúria.

*Com informações do UOL

