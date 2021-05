Ainda apaixonada, Carla Diaz tenta se acertar com Arthur fora do BBB21

Romance de Carla e Arthur pode renascer das cinzas | Foto: Divulgação

Assim que deixou o BBB 21, Carla Diaz ficou surpresa e decepcionada ao ver o comportamento de Arthur Picoli e falas dele dentro do programa. Pelas redes sociais, a artista havia decretado o fim de #carthur, mas, aparentemente, ela voltou atrás e teria iniciado uma conversa com o crossfiteiro.

Segundo informações do jornal Extra, a atriz teria dado uma chance para que os dois pudessem se resolver, mas tudo longe dos holofotes. O instrutor de crossfit a procurou logo após a eliminação e ela lhe deu uma chance para conversarem.

"Sempre fui muito sincera com meus sentimentos, sempre fui muito verdadeira, tudo que eu fiz na casa foi de verdade, porém, quando eu saí, me deparei com uma realidade bem diferente. Vi muita coisa, fiquei muito chateada, muito decepcionada e não foi o que me falaram não, eu mesma vi", disparou ela em IGTV postado no Instagram, logo após sair do reality show.



Ainda de acordo com o Extra, uma fonte bem próxima garante que os dois têm se falado constantemente e que "Carla continua apaixonada pelo bonitão".

"Assim que deixou o casal, na semana passada, Arthur mandou uma mensagem via direct do Instagram para a atriz se desculpando e querendo conversar. Ela respondeu, e eles iniciaram uma conversa. Até que tudo se acerte, eles combinaram de não falar sobre como está a relação atualmente. Carla, inclusive, evita o assunto nas entrevistas que tem dado", diz trecho da postagem.

Durante entrevista ao vivo para o "Mais Você", Ana Maria Braga tentou se comunicar com Carla Diaz e fez uma ligação para a ex-chiquititas, mas a chamada foi ignorada e nem comentada pela atriz pelas redes sociais. A apresentadora do matutino incentivou Arthur a ir atrás da amada e tentar uma reconciliação.



