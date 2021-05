Big dos Bigs: grande final terá surpresas para o público no BBB 21

| Foto: Reprodução

Chegou o grande dia esperado por milhões de brasileiros aficcionados no reality BBB, da Rede Globo. Depois de 99 dias seguidos de programa, hoje acontece a grande final do BBB 21.

De acordo com a programação da Globo, a cerimônia começa às 22h45, horário de Brasília. Os finalistas Fiuk, Camila e Juliette concorrem ao prêmio.

O primeiro lugar vale o prêmio de R$ 1,5 milhão. Já o segundo e terceiro colocados ficam com R$ 150 mil e R$ 50 mil, respectivamente.

E tem novidades? Por enquanto o que vazou é que pela primeira vez na história do reality, a transmissão será feita toda de dentro do confinamento. Tiago Leifert fará o programa inteiro da casa, diferentemente do ano passado, quando o apresentador entrou no confinamento apenas para anunciar o vencedor.

Dos outros jogadores do "BBB 21", 16 estarão presentes no último dia do programa. Só Arcrebiano não vai pois está gravando o programa "No Limite".

As atrações musicais da noite serão os ex-BBBs: Karol Conká, Pocah, Projota e Rodolffo, com a sua dupla Israel. A expectativa é que a participação dos ex-brothers deêm fim as tretas que rolaram no confinamento.

Juliette deve ser a vencedora

Tudo indica que Juliette vai escrever seu nome como a vencedora do BBB 21. É o que acreditam 72% das pessoas que participaram da enquete do UOL até a manhã desta terça-feira. Camilla de Lucas aparece com 7% dos votos e Fiuk 20%.

Se realmente ganhar o jogo, Juliette já será procurada por dezenas de agências, que estão vendo na BBB, a nova queridinha do Brasil, com um futuro promissor.

Veja a trajetória de Juliette, a favorita a vencer o BBB 21:

