Paulo Gustavo morre de Covid no Rio aos 42 anos

O ator deixa dois filhos gêmeos de 1 ano de idade | Foto: Divulgação

O ator e humorista Paulo Gustavo morreu no Rio nesta terça-feira (4), aos 42 anos, após complicações da Covid-19. O criador de Dona Hermínia e de outros personagens que entraram na casa dos brasileiros estava internado desde 13 de março no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul.

Desde o dia 22 de março, o ator precisou ser intubado, “para ser tratado de forma mais segura”, segundo informou a assessoria dele.

No último domingo (2), Paulo apresentou melhoras e interagiu com médicos e com o marido, Thales Bretas. À noite, sofreu uma embolia pulmonar e teve o quadro agravado.

Biografia

Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros nasceu em Niterói em 30 de outubro de 1978 e estudou teatro na Casa das Artes de Laranjeiras, no Rio, na mesma turma de Fábio Porchat.

A primeira peça da qual participou foi “O surto”, em que dividia a direção com Fernando Caruso, em 2004. Foi no espetáculo que apresentou pela primeira vez a personagem Dona Hermínia, que marcaria sua carreira para sempre.

A mãe superprotetora e hilária ganhou peça própria em 2006 e chegou ao cinema sete anos depois.

Recorde de bilheteria

Somados, os três filmes de “Minha mãe é uma peça” venderam mais de 26 milhões de ingressos entre 2013 e 2020. O terceiro filme teve a maior arrecadação da história do cinema brasileiro, com R$ 182 milhões de bilheteria.

Além do sucesso de Dona Hermínia, o ator se destacou pelos filmes “Minha Vida em Marte” (2018) e “Os Homens São de Marte... e é para lá que eu vou” (2014), nos quais contracenou com a atriz e amiga Mônica Martelli. Ele interpretou o personagem Aníbal em ambas as comédias.

Família

Paulo Gustavo se casou com o médico Thales Bretas em 2015. Após um processo de barriga de aluguel feito nos Estados Unidos, eles se tornaram pais de Romeu e Gael, de 1 ano de idade.

Apesar de a personagem mais famosa de Paulo Gustavo, Dona Hermínia, não ser biográfica, ela foi muito inspirada em Déa Lúcia Amaral, mãe do ator.

A morte de Paulo deixa comoção em milhões de brasileiros que torciam pela sua recuperação e mandavam energias positivas e realizavam correntes de orações pelo ator. Informações sobre o velório e sepultamento ainda serão divulgadas pela assessoria do ator.

