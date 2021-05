Juliette é a grande campeã do BBB 21, com 90,15% dos votos

| Autor:

Mantendo o favoritismo, a paraibana Juliette Freire foi a grande campeã do Big Brother Brasil "BBB21", nesta terça-feira (4). Com 90,15 % dos votos, a campeã levou para a casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Camilla de Lucas ficou em segundo lugar e recebeu 5,23% dos votos. Em terceiro, Fiuk recebeu 4,62%.

"Indecisa, sem noção, possessiva, frágil, caça- like, bloqueada, oportunista. Fora o que falaram na suas costas, isso eu não vou nem te falar. Monte seu pódio, sem Juliette, tentaram de tudo, Ju. Tentaram te deixar triste, louca e má, você tinha razão, Juliette. Quando te deixaram triste, você fez a gente dar muita risada. Você não caiu na armadilha de atacar um alvo fácil, como fizeram com você. Mas a verdade também que você nunca esteve sozinha, em nenhum momento e você nunca mais vai se sentir sozinha na vida. Isso quem diz são seus quase 24 milhões de seguidores nas redes sociais, Juliette você é um fenômeno. No palco montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar. Você é a campeã do BBB 21, Juliette", disse Tiago Leifert.

Nunca na história do Big Brother Brasil uma participante fez tanto sucesso fora da casa quanto Juliette Freire. Estima-se que ela pode alcançar cifra maior do que a quantia dada ao vencedor do programa só em publicidade. Aliás, mesmo ainda participando do reality show, a sister já se mostrou um fenômeno de engajamento e uma marca poderosa.

"Obrigada, Jesus. Obrigada, meu povo!", disse a sister ao ser anunciada como a grande campeã da temporada. "Eu vou fazer vocês sorrirem".

Até o momento, Juliette acumula 24,5 milhões de seguidores no Instagram. Ela é a segunda participante da história do programa com mais seguidores na rede social, somente atrás de Sabrina Sato (29,6 milhões). A sister ultrapassou recentemente Grazi Massafera (23,3 milhões) e nomes populares da edição 20, como Manu Gavassi (15,6 milhões) e Rafa Kalimann (21,4 milhões).



