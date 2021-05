RIP: Beyoncé faz homenagem a Paulo Gustavo em site oficial; veja

Beyoncé também se solidarizou com o ocorrido | Foto: Divulgação

A enorme perda do ator Paulo Gustavo na noite de terça-feira (4) sensibilizou não apenas milhares de brasileiros, como também pessoas no mundo todo.

A cantora Beyoncé também se solidarizou com o ocorrido e em homenagem ao humorista, a diva pop fez uma publicação em seu site oficial .

Com os dizeres “Rest in peace” (descanse em paz, em tradução literal) a imagem com a foto de Paulo Gustavo foi publicada na página inicial do site da cantora.

Paulo Gustavo era fã de Beyoncé, ele nunca escondeu sua admiração pela cantora e sempre a acompanhava em suas turnês pelo mundo.



Aos 42 anos, o ator faleceu após quase dois meses lutando contra complicações da covid-19. Internado em 13 de março, ele deixa marido, o médico Thales Bretas, e dois filhos, Romeu e Gael, que nasceram em agosto de 2019.

Carreira

Paulo Gustavo ficou mais conhecido por meio do monólogo 'Minha Mãe É uma Peça', onde ele interpreta Dona Hermínia, personagem inspirada em sua própria mãe. Formado pela Casa das Artes da Laranjeiras (CAL), o ator também era roteirista e teve em 'Minha Mãe É uma Peça 3' o seu maior sucesso. O longa é a maior arrecadação do cinema nacional, lucrando mais de R$ 138 milhões, segundo dados do Sistema de Controle de Bilheteria (SBC).

Leia mais

Quadro de Paulo Gustavo é irreversível, diz boletim médico

‘Ele está vivo’, diz Tatá Werneck sobre Paulo Gustavo