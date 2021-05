Juliette revela o que vai fazer com o prêmio do BBB 21: "prioridade"

| Foto: Divulgação

Juliette é a grande campeã do "BBB 21". Favorita do público, ela levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão, com mais de 90% dos votos. A final da edição aconteceu na noite da última terça-feira (4).

A maquiadora revelou que vai usar o dinheiro para pagar o tratamento da mãe, dona Fátima, que sofre de uma doença no coração. "Tenho planos urgentes, que é cuidar da saúde da minha mãe, deixar minha família confortável, numa casa e tudo mais. De resto, eu quero é ser feliz", disse em entrevista.

"Minha mãe me mostrava muita força, ela viveu coisas horríveis. Ela é muito firme e me ensina a ter virtudes. Ela é semianalfabeta, eu e minha irmã a ensinamos a ler e escrever. E ela me ensinava o que não tem preço. Minha mãe apanhava e levantava. A mulher nordestina é a luta, força e resistência"

Favoritismo

Sobre o favoritismo, Ju não imaginava, mas disse que sentia alguns indícios nos discursos de Tiago Leifert ao longo da temporada: "Sentia que era algo para mim, só não verbalizava para não parecer pretensiosa".

Com 26 milhões de seguidores e uma legião de fãs, a maquiadora imagina que essa identificação aconteceu por ter sido muito sincera no programa: As pessoas não querem ver perfeição, querem ver coisas reais. Não mais do mesmo. Os momentos difíceis fizeram as pessoas se identificarem comigo.

Discurso de Tiago Leifert

"Indecisa, sem noção, possessiva, frágil, caça- like, bloqueada, oportunista. Fora o que falaram na suas costas, isso eu não vou nem te falar. Monte seu pódio, sem Juliette, tentaram de tudo, Ju. Tentaram te deixar triste, louca e má, você tinha razão, Juliette. Quando te deixaram triste, você fez a gente dar muita risada. Você não caiu na armadilha de atacar um alvo fácil, como fizeram com você. Mas a verdade também que você nunca esteve sozinha, em nenhum momento e você nunca mais vai se sentir sozinha na vida. Isso quem diz são seus quase 24 milhões de seguidores nas redes sociais, Juliette você é um fenômeno. No palco montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar. Você é a campeã do BBB 21, Juliette", disse Tiago Leifert.

Fenômeno

Nunca na história do Big Brother Brasil uma participante fez tanto sucesso fora da casa quanto Juliette Freire. Estima-se que ela pode alcançar cifra maior do que a quantia dada ao vencedor do programa só em publicidade. Aliás, mesmo ainda participando do reality show, a sister já se mostrou um fenômeno de engajamento e uma marca poderosa.

"Obrigada, Jesus. Obrigada, meu povo!", disse a sister ao ser anunciada como a grande campeã da temporada. "Eu vou fazer vocês sorrirem".

Leia mais:

Juliette é a grande campeã do BBB 21, com 90,15% dos votos



Juliette se torna 2ª participante do BBB com mais seguidores no Insta