Luan Santana convida Juliette para participar do novo clipe

O 'Big Brother Brasil 21' acabou, mas Juliette continua acumulando prêmios. A campeã da reality recebeu um convite especial do cantor Luan Santana, nesta quarta-feira (5), durante o programa 'A Eliminação'.

Em chamada de vídeo e na frente de todos os outros participantes da edição, que também participaram do programa, Luan convidou a sister para participar do clipe de sua nova música, 'Morena', com participação de Shylton Fernandes.

Além de aceitar o convite para interpretar a morena, a quem Luan se refere na música, Juliette foi surpreendida por uma proposta da Sony Music Brasil. Através de Luan Santana, a gravadora convidou a nova milionária para dar início à sua carreira de cantora.

A sister informou que ainda precisa estudar muito, mas que aceitava o convite.

