Carthur: Arthur afirma que ainda está apaixonado por Carla Diaz; veja

Com 90,82% dos votos, Arthur e Carla Diaz foram escolhidos pelos internautas para ganhar o Prêmio de Melhor casal do BBB 21. E quando foi receber o troféu, o instrutor de crossfit aproveitou para fazer declarações para a companheira de confinamento.

"O sentimento que rolou ali (na casa do BBB) foi de verdade. Falei que eu estava apaixonado e isso não é verdade porque eu ainda estou".

Arthur explicou, ainda, que na manhã seguinte após ser eliminado, antes mesmo de participar do programa Mais Você, com a Ana Maria Braga, a primeira coisa que ele fez foi mandar mensagem para Carla, às 7h30 da manhã.



Carla se manteve firme e soube contornar a situação perguntando para Arthur se ela respondeu a mensagem. E ainda fez com que o crossfiteiro pontuasse que fez um pedido de desculpa em relação as atitudes que ele teve com ela dentro do reality show.

"Eu estava em São Paulo, trabalhando muito", conta a artista. "Eu queria escutar dela. Ainda é sério!", emendou Arthur.

Chocado, Rhudson Victor, que apresenta o programa Rede BBB junto com a Ana Clara, perguntou se o relacionamento dos dois vai seguir aqui fora.

"É a primeira vez que a gente está conversando, se encontrando. A gente vai conversar. Graças a Deus estou trabalhando muito. Muito carinho dos fãs", comenta Carla Diaz

