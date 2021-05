Conheça as candidatas do Miss Universo 2020

| Foto: Divulgação

O Miss Universo é a competição mais importante internacional de beleza feminina, realizada anualmente e promovida pela Miss Universe Organization, de propriedade da empresa William Morris Endeavor, é um dos eventos mais vistos no mundo, com uma audiência internacional de cerca de um bilhão de telespectadores em mais de 180 países.

A edição 2020, que precisou ser adiada por conta da pandemia da Covid-19, acontece no próximo dia16 de maio, em Hollywood, Estados Unidos. Serão 74 candidatas disputando o título do maior concurso de beleza do mundo.

A edição de 2020 teve que ser adiada por conta da pandemia do coronavírus e diversos países desistiram ou não puderam enviar suas representantes para a competição por diferentes motivos.

Essa será uma edição diferente, 16 países não participarão da disputa, no total serão 74 concorrentes em estreia no concurso, como Camarões participando pela primeira vez, Rússia e Grécia retornando a disputa. Os testes e procedimentos preventivos ao coronavírus começaram nesta quinta-feira (6), em caso de resultado positivo as candidatas não poderão participar do concurso.

A representante brasileira Julia Gama afirmou que está ansiosa para conhecer as demais candidatas do concurso Miss Universo.

"Eu me sinto plena e empolgada, com a certeza de estar exatamente onde deveria estar. Com a certeza de que minha vida inteira me preparou para este momento", concluiu





Conheça algumas das candidatas

Austrália

| Foto:

Maria Thattil

Instagram: @mariathattil

Argentina

| Foto:

Alina Luz Akselrad

Instagram: @alinaakselrad





Brasil- Julia Gama

| Foto:

Julia Gama

Instagram: @juliawgama

Camarões

| Foto:

Kossinda Angele

Instagram: @ misskossinda

Canadá

| Foto:





Colômbia

| Foto:





China

| Foto:

Jiaxin Sun

Instagram: @suri_jx

Haiti

| Foto:

Eden Berandoive

Instagram: @edenberandoive

Japão

| Foto:

Aisha Harumi Tochigi

Instagram: @aishatochigi

Rússia

| Foto:

Alina Sanko

Instagram: @ms.alinasanko

