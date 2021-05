Processo que acusa Felipe Neto de corrupção de menores é arquivado

A decisão ainda precisa ser referendada pela Justiça | Foto: Divulgação

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) decidiu pedir o arquivamento do processo aberto contra o youtuber Felipe Neto por corrupção de menores.

O procedimento apontava que ele era suspeito de divulgar material impróprio para crianças e adolescentes em seu canal do Youtube, a partir de denúncias que contavam com montagens descontextualizadas cuja finalidade seria alimentar "grupos de interesses midiáticos e de compartilhamento de informações falsas com intenção de influenciar a opinião pública", conforme a equipe do MP já havia apontado.

A decisão ainda precisa ser referendada pela Justiça, mas o promotor Alexandre Themístocles, que assina o documento do MP, deixa claro na decisão que “o fato investigado é penalmente atípico”. Segundo ele, houve um erro por parte do inquérito policial em enquadrar o fato como corrupção de menores e reconheceu que não há elementos para identificar a prática de atos ilícitos desta natureza.

“Muito embora a conduta atribuída ao investigado possa traduzir um juízo de confronto com o ordenamento jurídico em razão da exibição de conteúdo sem a respectiva classificação indicativa, já superada em razão celebração de compromisso de ajustamento de conduta com a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude (documento em anexo); ela não pode ser increpada de criminosa por motivos concernentes à reserva legal”, diz o promotor.

Em dezembro do último ano, Felipe Neto já havia assinado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o MPRJ se comprometendo a gravar e divulgar em seu canal vídeos sobre classificação indicativa no acesso à internet, com explicações a respeito das faixas etárias e o uso dela na classificação de conteúdos de acordo com normas estabelecidas pelo Ministério da Justiça.

"A decisão do promotor Alexandre Themístocles é mais uma constatação do compromisso do Ministério Público com a verdade e a justiça. Esse caso contra mim foi um escândalo que ainda será contado por muito tempo. O poder judiciário e o Ministério Público, hoje, sustentam a manutenção da liberdade e a luta contra a perseguição político-ideológica que está ocorrendo no Brasil. É graças a esses bons profissionais que nós ainda mantemos nossa democracia de pé" disse o youtuber.

