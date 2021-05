"Não existe pessoa mais generosa que ele", diz marido de Paulo Gustavo

O comediante travou uma intensa batalha contra a Covid-19 | Foto: Divulgação

Thales Bretas, marido do ator Paulo Gustavo, agradeceu as mensagens enviadas por fãs após a morte do humorista, que não resistiu às complicações da Covid-19. Em uma sequência de postagens nas redes sociais, Bretas expôs a dificuldade de falar sobre o assunto e afirmou que "não existe nem nunca vai existir amor maior e nem uma pessoa mais generosa que ele".

O corpo do ator e humorista foi cremado na manhã desta quinta-feira (6), no Cemitério Parque da Colina, em Niterói. A cerimônia religiosa, restrita à família e amigos, foi realizada pelo reitor do Cristo Redentor, Padre Omar, e encerrada no início da tarde.

Na noite de quarta-feira (5), Thales agradeceu as mensagens e a homenagem feita por fãs, que o aplaudiram das janelas dos apartamentos em Niterói, cidade de Paulo Gustavo.

"Recebendo muito carinho de todos os amigos e familiares. Ainda é duro para falar aqui e às vezes até por mensagem. Mas estou forte. E feliz com tanto amor!", escreveu.

Ainda segundo Bretas, as homenagens têm dado a força necessária para que eles possam seguir em frente. "Indescritível! Dá força para seguirmos, no amor que nunca morre".

Morte de Paulo Gustavo

O comediante travou uma intensa batalha contra a Covid-19 após ser internado em 13 de março em um hospital particular, na zona sul do Rio de Janeiro. No início de abril, o estado de saúde do ator apresentou piora significativa. A equipe médica decidiu iniciar o tratamento por ECMO (Técnica de Oxigenação por Membrana Extracorpórea), utilizado em casos da grave da doença.

Paulo Gustavo chegou a interagir com o marido, Thales Bretas, e a equipe médica no último fim de semana. No entanto, o quadro de saúde do ator teve "piora acentuada" na noite de domingo (2). "Novos exames demonstraram ter havido embolia gasosa disseminada, incluindo o sistema nervoso central, em decorrência de uma fístula bronquíolo-venosa", explicou o boletim divulgado pela assessoria do humorista.

A morte do ator foi confirmada na noite de terça-feira (4). Ele deixa marido e dois filhos.

*Com informações do SBT

Leia mais:

Paulo Gustavo doou R$500 mil para Manaus durante crise do oxigênio

Paulo Gustavo morre de Covid no Rio aos 42 anos