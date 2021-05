Pocah conta que deixou de seguir alguns ‘amigos’ após o BBB21

O BBB 21 mal acabou e mais surpresas são reveladas aos brothers. Desta vez foi com a Pocah.

Após sair do BBB21, Pocah resolveu fazer uma limpeza em suas redes sociais e deixou de seguir algumas pessoas que ela considerava como ‘amigos’ porém, na primeira oportunidade, a criticaram ou falaram mal dela enquanto ela estava confinada.

Recentemente, inclusive, ela e o noivo comentaram que tinham feito uma ‘listinha de unfollows’. Durante participação no bate-papo do “BBB – A Eliminação”, no Multishow, a funkeira explicou que ficou muito decepcionada com algumas pessoas, mas afirmou sobre a possibilidade de voltar a seguí-las novamente no futuro.

“Fiquei bem triste. Não esperava”, disse a cantora. “Não sei se foi surfando no ‘hype’ de outras pessoas. Mas é muito triste quando a gente tem um carinho muito grande por algumas pessoas. Eu jamais me prestaria a isso, não faria igual“, desabafou.

Pocah compreende que não teve muitos posicionamentos adequados durante participação no BBB21, mas acredita que apesar de não concordar com atitudes de um aliado, jamais soltaria a mão dessa pessoa.

“Nem que eu não me pronunciasse, ia depender muito da minha cabeça no momento. Mas eu sou o tipo de pessoa que teve amigos no auge do cancelamento, e não soltei a mão. Posso não concordar, mas não deixo de ser amiga. Eu não fujo da raia. Se eu sentir verdade, eu volto [a seguir], não tem problema nenhum com isso”, afirmou ela.

*Com informações do Observatório dos Famosos