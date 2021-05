Patrick Dempsey fala sobre retorno a Grey's Anatomy: 'Foi terapêutico'

Quem está com saudades da série " Grey's Anatomy "? O ator norte-americano Patrick Dempsey que interpretava o Derek na série compartilha como foi sua experiência na produção da 17º temporada.

O ator norte-americano Patrick Dempsey falou sobre o seu retorno à série "Grey's Anatomy", em entrevista à revista The Hollywood Reporter. O ator contou que, antes de voltar ao papel do Dr. Derek Shepherd, conversou com Ellen Pompeo, que interpreta a médica Meredith Grey na produção. Em meio à pandemia da covid-19, a dupla questionou como poderia produzir algo positivo na série.

"Durante a pandemia você se sente tão desamparado e tudo estava sendo politizado na questão de usar máscaras. Nós pensamos: bem, por que não fazemos algo? Então, a integrante da produção Krista Vernoff teve uma ideia e a Ellen [Pompeo] perguntou: 'Você voltaria?'. Ela me mostrou o enredo e eu disse: 'Isso é brilhante. Eu preciso fazer isso'", contou o ator.

Os personagens de Dempsey e Pompeo formavam um casal na atração, até que na 11ª temporada, Derek morreu vítima de um acidente de carro fatal. O personagem voltou à trama ao aparecer nos sonhos da médica Meredith Grey.

O astro de 55 anos acrescentou que que a volta do casal às telas foi uma boa experiência, tanto para os atores, como para os fãs. "Foi realmente terapêutico para todos nós, e acho que para os fãs também. Eles eram um casal muito amado e as pessoas querem acreditar no amor. Elas querem acreditar que não estão sozinhas no mundo e que há anjos cuidando delas. Foi uma ótima mensagem. [...] Eu acho que tem sido muito positivo. Isso que é ótimo no entretenimento: tem uma propriedade terapêutica, se contarmos as histórias certas", disse Dempsey.

*Com informações do UOL