Carla Diaz usa sapato grifado de R$ 5 mil no 'BBB Dia 101'

Os brothers do BBB 21 estão abusando charme fora e dentro da casa mais vigiada. A aposta no look é que não falta!

Carla Diaz apostou em um sapato da grife Sophia Webster para participar do reencontro com os brothers no "BBB Dia 101". O modelo usado pela atriz custa R$ 5.450 e tem borboletas como destaque.

No início do "BBB 21", a ex-sister chegou a explicar para Camilla de Lucas seu amor por borboletas. "A nossa tireoide tem um formato de borboleta. Você sabe que eu tive um câncer na tireoide?"

"Eu sempre amei borboleta e depois do ano passado, de tanta coisa assim, teve um significado muito maior para mim", contou Carla, ainda dentro do reality.

Sapato usado | Foto: Reprodução

As primeiras fotos do especial "BBB Dia 101" já mostram um pouco da celebração: teve cooler, brinde no gramado, abraço entre Karol Conká e Lucas Penteado, conversa entre Gil e Carla Diaz e muitos mais.



No programa, Tiago Leifert fez sua tradicional entrada na casa pelo telão da sala, relembrando alguns episódios hilários que viraram meme nas redes sociais, os shipps e os trejeitos de cada um.

O "BBB Dia 101" vai ao ar na TV Globo amanhã, logo após o "Vai que cola".

*Com informações do UOL

