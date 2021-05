Paulo Gustavo será enredo da São Clemente no Carnaval de 2022

| Foto: Divulgação

Nesta semana o Brasil se despediu inesperadamente de um dos maiores artistas da atualidade, Paulo Gustavo morreu de complicações causadas pela Covid-19 e deixou o país em choque.

Fãs, admiradores, amigos e familiares realizaram várias homenagens ao ator e humorista. Como parte dessas homenagens, a Escola de Samba do Rio de Janeiro São Clemente anunciou, nesta sexta-feira (7), que decidiu mudar o enredo do Carnaval 2022 e contará a história de Paulo Gustavo na avenida.

Segundo o presidente Renato Almeida Gomes, Paulo Gustavo tinha a alma clementiana.

“O Paulo era uma figura sensacional. Ele era alegre, irreverente e crítico. Um cara que sempre colocou a família em primeiro lugar. Em 2013, quando falamos sobre novelas, ele esteve conosco na Avenida. Tenho certeza de que faremos uma linda homenagem”, disse.

Renato disse que a ideia surgiu após uma conversa com o comentarista e carnavalesco Milton Cunha e que não descarta retomar o antigo tema — Ubuntu — mais adiante.

“O Milton me ligou falando sobre a obra e a vida do Paulo Gustavo. A história me emocionou e tocou meu coração”, afirmou.

O presidente explicou que o Ubuntu “é uma filosofia sustentada pela solidariedade, partilha, respeito e generosidade”.

“Como disse o Milton, o Paulo carregava tudo isso dentro dele. Vamos conversar com o Tiago Martins, desenvolver o enredo e fazer um lindo e emocionante carnaval”, detalhou.

