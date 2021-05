Após morte do ator, mãe de Paulo Gustavo agradece carinho dos fãs

aulo faleceu no dia 4 de maio, por complicações da Covid-19, e abalou o país com a sua precoce partida | Foto: Reprodução

Manaus - A mãe e grande inspiração do humorista Paulo Gustavo, Déa Lúcia, se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais, após a morte do ator, agradecendo as mensagens de força e carinho que a família vem recebendo. Paulo faleceu no dia 4 de maio, por complicações da Covid-19, e abalou o país com a sua precoce partida.

“Eternamente agradecida a todos pelas orações e pelo carinho com minha família. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Usem máscara”, disse Déa, inspiração para o personagem mais famoso de Paulo Gustavo, a 'Dona Hermínia'.

Além da mãe, o humorista deixa o marido, Thales Brettas , e os dois filhos, Romeu e Gael, de apenas 1 ano.

A amiga e colega de trabalho do ator, Mônica Martelli, contou ao apresentador do programa 'Saia Justa' que, na hora da passagem do ator, dona Déa agradeceu por ele a ter escolhido como mãe. "Meu filho, meu filho, obrigada por você ter me escolhido para ser sua mãe", disse ela no momento que o filho faleceu.

Em seu último espetáculo, o ator criou a peça “Filho da mãe”, na qual dividia o palco com dona Déa | Foto: Divulgação

Juntos no cinema e no teatro

Com 'Dona Hermínia', a mãe superprotetora e debochada que caiu nas graças do público, Paulo Gustavo lotou teatros e protagonizou filmes campeões de bilheteria. A personagem apareceu pela primeira vez na peça "O Surto" de 2004 e foi aclamada pela plateia.

Com o sucesso, o humorista decidiu criar um espetáculo só sobre a personagem, em 2006. A primeira vista, dona Déa não gostou da criação e achou que não ia dar certo. No entanto, no primeiro ano da peça Paulo foi indicado ao Prêmio Shell.





Na adaptação para o cinema, os filmes foram um grande sucesso e - somados - os três filmes venderam mais de 26 milhões de ingressos entre 2013 e 2020.

Em seu último espetáculo, o ator criou a peça “Filho da mãe”, na qual dividia o palco com dona Déa para cantar e contar histórias. A ideia era que a peça fosse uma forma de retribuição para mãe por ela ter contribuído com a carreira de Paulo.

Veja mais:

Deputada propõe título de cidadão do Amazonas ao ator Paulo Gustavo

Paulo Gustavo será enredo da São Clemente no Carnaval de 2022