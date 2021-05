Gil é recebido por multidão ao chegar em cidade natal; veja vídeo

Com muitos compromissos, Gil não está tendo tempo nem para dormir | Foto: Reprodução/Instagram

Manaus - O ex-bbb Gilberto, conhecido como 'Gil do Vigor', foi recebido com multidão e fogos de artifício no seu bairro de infância, o Janga, localizado no município de Paulista, neste sábado (8). Ao tentar chegar em sua casa, o economista teve que ir em um carro cercado por policiais e falou com os fãs através do teto solar do veículo.

A volta de Gil está relacionada a um evento que acontecerá em Paulista também neste sábado. A prefeitura fará uma homenagem ao ex-bbb, que receberá a Comenda Padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro e o título de Cidadão Paulistense.

O economista chegou em Recife (PE) ontem (7) e reencontrou a família. Com muitos compromissos, Gil não está tendo tempo nem para dormir e ainda está processando tudo o que vem acontecendo.

“Ô, minha gente, eu tô aqui nessa correria. Só o Senhor sabe. Amo vocês. Eu quero estar junto, mas não pode por conta da pandemia, da aglomeração. (...) Mas em algum momento a gente vai se juntar. Vai, Brasil!”, disse ele em seu perfil do Instagram.

Apesar das homenagens, é notável que os fãs dos ex-bbbs desta temporada tem aglomerado para conseguir fotos e autógrafos do ídolos e muitos deles não utilizam máscaras nestes momentos, o que não é recomendado devido a pandemia da Covid-19.

Veja a chegada do ex-bbb em seu bairro:

| Autor:

Leia mais:

Apresentador “encarna” Gil do Vigor em programa esportivo

Diretor de 'A Fazenda' sinaliza convite para Gil participar do reality