Juliette contrata equipe para gravar documentário de sua vida

Manaus - A ex-bbb Juliette contratou uma equipe para registrar os seus passos depois Big Brother Brasil 21, para o vender o material como um documentário. A prioridade é para o GloboPlay, mas ainda não está nada definido.

Foi feita uma reunião com o streaming da Globo, mas ainda não foi nada decidido. Enquanto ainda não há decisão, as gravações continuam e depois a equipe decide o que vai ser feito com o material.





No entanto, ninguém quer perder qualquer imagem importante sobre a campeã do BBB e, por isso, a maquiadora vai estar sempre acompanhada de muitas câmeras.

A ganhadora do BBB 21 e está com a agenda cheia. Na sexta-feira (7), a paraibana gravou o "Domingão de Faustão", e neste sábado (8), a paraibana fotografou para a capa da revista “Marie Claire”. Já na segunda-feira (10), fará uma participação especial no “Caldeirão do Huck”.

Juliette e a mãe se reencontraram em Rio de Janeiro | Foto: Reprodução

No domingo (9), ainda passará o encontro de Juliette com a mãe, no 'Fantástico'. A reportagem do programa gravou o momento e fará uma reportagem especial com a advogada, que acumula mais de 27 milhões de seguidores no Instagram, e é considerado o novo fenômeno da internet.

