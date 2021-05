Eva Wilma é diagnosticada com câncer de ovário e é internada na UTI

A artista tem mais de 66 anos de carreira e está se preparando para papel em filme | Foto: Reprodução

Manaus - A atriz Eva Wilma, de 87 anos, foi diagnosticada com câncer de ovário e está internada desde o dia 15 de abril na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo. Ela deu entrada no hospital para tratar de problemas cardíacos e renais, no entanto, acabou sendo internada para o tratamento do câncer .





De acordo com o boletim da sua equipe médica, o tratamento oncológico começou nesta semana e atriz segue em evolução e está estável, "em consciência e respirando espontaneamente", afirma o documento.

Não é a primeira vez que Eva é internada neste ano. Em janeiro, a artista já havia sido hospitalizada por 21 dias com pneumonia, no Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or. A atriz passou nove dias internada na UTI, após apresentar dificuldade respiratória.

Em sua última publicação feita em seu perfil do Instagram, Eva já estava internada e aparece ensaiando o texto para o filme "As Aparecidas".





O filme é de Ivan Feijó, tem além de Eva Wilma, Norma Blum, Neusa Borges, Karin Rodrigues e Miriam Mehler no elenco. Na história , a personagem de Eva, Otília, se junta às amigas de infância para uma peregrinação para a cidade de Aparecida, em São Paulo.

A atriz tem mais de 66 anos de carreira, e foi homenageada no Prêmio Cesgranrio de Teatro, entregue em janeiro de 2020 no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

