'Boca Rosa' exibe barrigão e fala do primeiro Dia das Mães

Em dezembro do mesmo ano, a primeira gravidez de Boca Rosa foi confirmada pelo jornalista Leo Dias | Foto: Reprodução

Manaus - Próxima de completar sete meses de gravidez, Bianca Andrade, a 'Boca Rosa', se prepara para viver o seu primeiro Dia das Mães como mamãe. A ex-bbb, empresária e influenciadora digital falou sobre esse momento marcante em sua vida. O filho de Bianca já tem até nome: Cris. Fruto do relacionamento dela com o youtuber Fred , do canal 'Desimpedidos'.





"Só de pensar que falta pouco para estarmos juntos com o Cris, meu olho já enche de água e o coração fica quentinho", diz ela, que continua: "Meu primeiro ano de maternidade e o da minha mãe como vovó. Este domingo será uma comemoração cheia de amor e muita felicidade”.

No Instagram, a empresária também falou sobre o atual momento em sua vida: "De todas as fases que já vivi, essa é a mais transformadora e apaixonante da minha vida", disse ela, ao exibir o barrigão de grávida para os fãs.

Na sexta-feira (7) Fred, do Desimpedidos, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais o rosto de seu filho, Cris. Em tons descontraídos, o youtuber brincou: "Quem é meu moleque? E aí, parece com a mamis, ou com o papis."

A publicação foi compartilhada também pela influenciadora digital | Foto: Reprodução

A publicação foi compartilhada também pela influenciadora digital, que comemorou a chegada dos seis meses de gestação: "Oi, eu sou o neném, Cris", disse a mais nova mamãe.

Em dezembro do mesmo ano, a primeira gravidez de Boca Rosa foi confirmada pelo jornalista Leo Dias. Em fevereiro de 2021, em chá revelação no Maracanã, o casal descobriu que seriam pais de um menino, e decidiram chama-lo de Cris

Em chá revelação no Maracanã, o casal descobriu que seriam pais de um menino | Foto: Reprodução

*Com informações do iBahia

