Viih Tube desabafa após ataque de fãs de Juliette: 'Não mereço isso'

Os admiradores acusam a youtuber de ser falsa com a campeã | Foto: Reprodução

Manaus - A ex-participante do "BBB 21" Viih Tube, desabafou em seu twitter após ser alvo de críticas dos 'cactos', fã-clube de Juliette Freire, vencedora do BBB21. Os admiradores acusam a youtuber de ser falsa com a campeã da edição durante o "BBB Dia 101".

"Eu não entendo, acho que a casa inteira em algum momento magoou a Juliette, desculpa, mas eu não consigo olhar para ela e não chorar pedindo desculpas depois de ver tudo que ela passou com os olhos de vocês, e com coisas que ela mesma evitou de me contar desde o início!", disse Viih Tube, referindo-se ao choro que protagonizou após abraçar Juliette fora do reality



"Eu não sou a inimiga da Ju, eu sempre a protegi lá dentro, fui grossa, não fui a amiga que ela merecia nos momentos difíceis, mas ela sempre foi importante pra mim (...) Eu não anulo meus erros, eu sei que ela foi uma amiga pra mim que eu não fui pra ela, mas nunca votei nela, jamais deixaria de salvar ela", defendeu-se.

Com todo o comportamento do fã clube de Juliette , Viih mostrou-se cansada do movimento de cancelamento da internet.





"Não mereço ouvir coisas que eu sei que não sou! Eu sei que é fácil cancelar quem já era cancelado e eu nem ligo mais para isso. Podem julgar meu jogo, podem julgar meu lado grossa, bruta e chata! Mas não julga minhas lágrimas!", pontuou Viih Tube.

Viih Tube foi eliminada do "BBB 21" com 96,69% dos votos. Ela disputou o paredão com Fiuk e Gilberto, que tiveram 2,6% e 0,71% de votação. A saída dela foi atribuída a seu jogo, no qual tentava manter a 'boa vizinhança' com todos sempre.

*Com informações do Uol

