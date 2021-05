No Limite: nutricionista revela que insetos serão alimento do futuro

A Organização das Nações Unidas já emitiu nota sobre o assunto | Foto: Reprodução

Manaus - Telespectadores ficam em choque e nauseados ao assistirem o programa No Limite, que estreia na próxima terça-feira (11/5), na Globo, no momento em que os participantes têm de comer algo bem exótico durante as provas. Em entrevista a coluna do jornalista Léo Dias, a nutricionista Viviane Saar, que afirmou que larvas e insetos podem ser a refeição do futuro.

Viviane relembra as informações que a Organização das Nações Unidas (ONU) já emitiu sobre o assunto.

“Esses insetos poderiam e até podem ser a solução para a fome global, por trazer vários benefícios, entre eles: alto teor de proteínas, gorduras poli-insaturadas (aquela parecida com as dos peixes, oleaginosas e sementes), minerais (em especial o ferro), essencial para combater a anemia, onde eles têm, no mínimo, a mesma quantidade de ferro presente na carne vermelha; sem contar com as quantidades significativas de sódio, potássio, zinco, fósforo, manganês, magnésio, cobre e cálcio, e a quantidade varia de espécie para espécie”, disse a nutricionista.

Os 16 participantes do programa 'No Limite' já foram anunciados, todos são ex-bbb's. A estreia acontece no dia 11/5, na TV Globo. Quem vencer os desafios irá levar para casa um prêmio de R$ 500 mil reais.

Leia mais

Arcrebiano é confirmado em reality No Limite; confira outros nomes

Globo confirma ex-BBBs 2018 no reality 'No Limite'; veja nomes