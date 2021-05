Tatá Werneck exclui rede social após ser criticada por usar máscaras

No dia do velório do ator Paulo Gustavo, Tatá estava acompanhada do marido, Rafael Vitti e foi fotografada usando duas máscaras | Foto: Divulgação

Manaus - Após a humorista Tatá Werneck aparecer no enterro do amigo e humorista Paulo Gustavo , usando duas máscaras e 'face shield' - e começar a ser ataca pelos internautas nas redes sociais - ela decidiu se afastar da internet.



Nos comentários, usuários criticaram a atriz por ter 'exagerado' na proteção contra a Covid-19. Depois de tantas mensagens negativas, Tatá fez uma publicação dizendo que deixaria a rede por um período.

"Gente vou dar um tempo do Twitter. Adoro ficar aqui conversando com vcs. Tem pessoas mto lindas e carinhosas aqui! Mas ver gente ridicularizando minha proteção, meu medo depois de perder um amigo e sobre a roupa que usei é difícil demais. Magoa mto quem já tá magoado", disse ela.





"E se quiserem me ridicularizar, mas eu estiver salvando a vida de alguém que vai passar a se cuidar, pra mim vale a pena. Beijos", finalizou a atriz.

No dia do velório do ator , Tatá estava acompanhada do marido, Rafael Vitti e foi fotografada usando duas máscaras e 'face shield'.

Com a repercussão negativa na internet, ela chegou se defender nas redes sociais. "As pessoas são bobas demais. Criticam quem não se protege. E na mesma medida quem se protege demais. Prefiro ser chamada de exagerada do que de irresponsável".

