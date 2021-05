Saiba tudo sobre o 'No Limite' que começa nesta terça-feira (11)

| Foto: Divulgação

No Limite reestreia nessa terça-feira (11) depois de um hiatus de 12 anos, o primeiro reality show transmitido pela Globo nos anos 2000, é inspirado no formato americano Survivor, contará com a presença de 16 ex- BBBs.

As gravações dessa edição do "No Limite" acontecem na Praia Brava, localizada na região nordeste, mais precisamente no estado do Ceará. A região é muito variada, pois possui praia, falésia, dunas e áreas que lembram o deserto. Além de uma vegetação abundante. Ou seja, um prato cheio para as aventuras.

PARTICIPANTES

André (BBB13), Angélica (BBB15), Arcrebiano (BBB21), Ariadna (BBB11), Carol Peixinho (BBB19), Elana (BBB19), Gleici (BBB18), Gui Napolitano (BBB20), Iris Stefanelli (BBB7), Jéssica (BBB18), Kaysar (BBB18), Lucas Chumbo (BBB20), Mahmoud (BBB20), Marcelo Zulu (BBB4), Paula Amorim (BBB18) e Viegas (BBB18).

TRIBOS

Os participantes separados em duas tribos: Carcará e Calango; cada uma com o seu acampamento.

PROVAS

A tradicional prova de comidas está confirmada. Logo na estreia, os participantes encaram a Prova de Privilégios. O grupo vencedor ganha itens que facilitam a vida no jogo, como facas ou fósforos. Após uma noite no acampamento, os competidores encaram a Prova da Imunidade. Quem vencer, garante a permanência por mais uma semana.

Eliminação

A equipe que perde a Prova da Imunidade seguirá para o Portal de Eliminação. Cada membro do grupo deve escrever o voto em um pergaminho e depositá-lo em uma urna. O mais votado se despede do jogo.

Domingo

Todo domingo, após o Fantástico, irá ao ar um especial que terá bate-papo com o eliminado da semana e um resumo dos principais acontecimentos no jogo.

Prêmio

R$ 500 mil

Trailer

O primeiro No Limite foi ao ar em 2000. Elaine Melo foi a grande vencedora. Em 2001, foi ao ar a segunda edição do reality de sobrevivência. O campeão foi Leonardo Rassi. No mesmo ano, estreou o No Limite - Fase Metal e quem levou a melhor foi Rodrigo Trigueiro. A quarta edição foi exibida em 2009. Luciana Luiza de Araújo foi a vencedora.



