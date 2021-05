Vídeo: PC investiga se MC Kevin pulou da sacada de Hotel para piscina

MC Kevin tinha 23 anos | Foto: Divulgação

Polícia Civil investiga a morte do funkeiro Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, conhecido como MC Kevin. Ele morreu na noite deste domingo (16) depois de cair do 5º andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

A informação sobre a morte foi confirmada em nota pela Secretaria de Saúde do Rio. Inicialmente, a informação era de que ele havia caído do 11º andar.

De acordo com informações preliminares, passadas pela Polícia Militar, o funkeiro teria tentado pular da varanda do quarto para a piscina e teria batido com a cabeça na borda dessa piscina.

A esposa de MC Kevin, a advogada Deolane Bezerra, amigos e a equipe de produção que trabalhava com o funkeiro prestaram depoimento na madrugada desta segunda-feira (17) na 16ª DP (Barra da Tijuca), que investiga o caso. Alguns já tinham sido ouvidos no hotel.

Testemunhas informaram que Kevin – que estava acompanhado da esposa, Deolane Bezerra – havia sido socorrido por uma ambulância e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.

Por volta das 21h50, a secretaria de Saúde confirmou a morte do cantor.

“Infelizmente, o paciente Kevin Bueno não resistiu e faleceu"

Há duas semanas, ele se casou com Deolane em uma praia do México. Os dois estavam juntos no último show do cantor.

O corpo do funkeiro foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e deve ser liberado nesta manhã por amigos e parentes.

MC Kevin morava em Mogi das Cruzes, em São Paulo, mas estava no Rio porque tinha feito um show em uma boate em Vila Valqueire, na Zona Oeste, no sábado (15).

"Você é e sempre será o amor da minha vida o amor mais lindo que tive, o homem que mais me amou e me admirou ! Vai com Deus meu menino eu sempre vou te amar !!! "

Mc Kevin e a advogada Deolane Bezerra se casaram no dia 28 de abril em uma cerimônia no México | Foto: Divulgação

ESPECULAÇÕES

Amigos que acompanhavam Kevin no hotel relatam que ele estava em um dos quartos acompanhado de algumas garotas e quando sua esposa bateu na porta, ele se desesperou e pulou pela sacada para trocar de varanda.

Outro relato aponta que foi uma brincadeira entre amigos, que MC Kevin foi trancado no quarto com as garotas que ao saber da chegada de sua esposa tentou sair pela sacada quando caiu da varanda do 5º andar.

