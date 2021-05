Vídeo: casal faz sexo durante programa com direito a "gemidão" e tapas

veja vídeo | Foto: Reprodução

Para entrar de um reality show, o participante deve ter em mente que grande parte da sua vida será exposta para desconhecidos. No Brasil, pessoas podem ficar famosas da noite para o dia quando o assunto é viralizar em um reality.

A madrugada deste domingo (16) foi bem movimentada no Power Couple Brasil. Um dos casais do reality show da Record fez sexo com direito a tapas e gemidão , incomodando os demais participantes do programa.

O barulho foi tanto que um confinado, misterioso, assim como o casal, pediu silêncio, emitindo um potente “Shiu!”.

Na internet, o público começou a criar teorias para descobrir os autores do gemidão. Como o aplicativo exclusivo do reality não costuma mostrar o interior dos quartos, no entanto, esse é um mistério difícil de ser resolvido.

Veja o vídeo:

Veja | Autor: Reprodução

O reality reúne 13 casais confinados em uma mansão . Eles testam as afinidades e o relacionamento amoroso na disputa por um prêmio que pode chegar a R$ 1 milhão.

