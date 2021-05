Vídeo: Brasil é vice no Miss Universo com beleza da gaúcha Julia Gama

Julia Gama foi eleita Miss Brasil 2020 | Foto: Divulgação

Modelos de todo o mundo sonham com o dia de serem considerada a mulher mais linda do planeta. Poucas tiveram essa oportunidade e desta vez, uma mexicana desbancou o Brasil.

A gaúcha Julia Gama chegou até a final do concurso Miss Universo, que aconteceu neste domingo (16). Essa foi a 69ª edição da competição, que teve como ganhadora a mexicana Andrea Meza.

O Brasil não vence o Miss Universo desde 1968 (antes, ganhou também em 1963). E não conquistava o segundo lugar desde 2007, quando a mineira Natalia Guimarães também quase levou o título.

Ao se classificar para o Top 5, as candidatas são submetidas a uma rodada de perguntas na etapa final do concurso, Julia falou sobre saúde mental.

Veja o que aconteceu na disputa | Foto: Divulgação

"É um tópico ainda bastante estigmatizado e, por isso, não conseguimos falar abertamente. Mas para todos aqui esta noite, eu peço que lembrem disso. Por favor, vamos normalizar conversas sobre ansiedade e depressão. Vamos nos apoiar e compartilhar empatia."

Ao ser perguntada sobre como ela vê mulheres como líderes, Julia Gama, nossa Miss Brasil, respondeu:

"Mesmo não sendo tão estimuladas quantos os homens, nós estamos aqui por um motivo. Eu convido todas as mulheres a entender o nosso poder e a erguer as nossas mãos."

Veja vídeo:

Vídeo reprodução twitter | Autor: Divulgação

Para celebrar a 69ª edição, a organização seguiu todos os protocolos para combater o avanço do coronavírus e contou com apresentação do cantor Luis Fonsi, que ganhou fama internacional com o hit ‘Despacito’.

A coroa da Miss Universo 2020 está avaliada em 5 milhões de dólares e é cheia de folhas trançadas para representar a união feminina.

No entanto, este será o menor reinado da história já que em dezembro deste ano deve acontecer a edição de 2021. A edição de 2020 precisou ser adiada e remarcada duas vezes por conta da pandemia.

Momento da coroação da Miss México Andrea Meza | Foto: Divulgação

Andrea, de 26 anos, terminou em primeiro, seguida da brasileira Julia Gama e da peruana Janick Maceta, em noite de gala apresentada pelo ator americano Mario López e pela ex-Miss Universo Olivia Culpo.

A representante do México sendo coroada Miss Universo 2020

Ela agradeceu aos fãs | Foto: Divulgação

Agradecimentos

Julia agradeceu o carinho e a torcida nessa importante etapa da sua vida.

"São tantos amores espalhados pelo Brasil e pelo mundo inteiro, Missamores 🤍

OBRIGADA POR TANTO AMOR!

Obrigada por me apoiarem intensamente desde o início deste grande sonho e por acreditarem tanto em mim. Obrigada por me darem espaço para ser quem eu sou.

Obrigada pelas palavras gentis, pelo incentivo diário, pela preocupação, pelo cuidado, pelo empenho de cada um e por toda troca especial que tivemos até aqui.

Obrigada por me incentivarem com toda a força que eu preciso para vencer. Tudo isso que vivo hoje é ainda mais lindo e especial porque vocês existem.

Sintam o meu mais sincero amor e minha gratidão por tudo, por tanto. Obrigada por estarem aqui!"🤍

Julia Gama é a segunda mulher mais bonita do mundo | Foto: Divulgação





Data Miss Brasil 2021

Calendário do Miss Brasil 2021 não tem data programada ainda, afinal ainda existem muitas incertezas e o destino do evento ainda não é muito claro.

Em 2020, a edição ocorreu de maneira virtual para respeitar os protocolos de segurança em relação à pandemia do novo coronavírus.

Inclusive, sua localização também ainda não foi divulgada e também quem irá realizar sua organização, divulgação e transmissão.

Leia Mais

Conheça as candidatas do Miss Universo 2020

Misses do AM: quem leva a beleza do Estado para o mundo ?



‘Uma mulher com minha pele não era bonita", diz Miss Árica do Sul