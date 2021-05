Paulo Gustavo é homenageado com nome de rua em Niterói

Paulo Gustavo nasceu e cresceu em Niterói | Foto: Divulgação

NITERÓI (RJ) - Na quarta-feira (19) à noite, a Prefeitura de Niterói instalou 46 placas na nova Rua Ator Paulo Gustavo, em Icaraí. A rua é uma das mais importantes da zona sul da cidade e deixou de ter o nome do Coronel Moreira César para prestar homenagem ao artista.

A placa diz: “Ator, humorista, roteirista e apresentador. Nascido e criado em Niterói, Paulo Gustavo sempre exaltou a cidade e a usou como cenário em seus trabalho”. Abaixo: “O humor salva, transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente”.

Além do circuito, que inclui partes da cidade que o ator costumava visitar e locações ambientadas nos filmes, uma estátua no Campo de São Bento também fará uma homenagem a Paulo Gustavo. 90% dos niteroienses aprovaram a mudança do nome da rua em uma consulta pública com mais de 34.000 participantes com informações administrativas do prefeito Axel Grael aprovadas.

Paulo Gustavo nasceu e cresceu em Niterói e sempre elogiou a cidade como pano de fundo de suas obras. O ator morreu em Covid-19 aos 42 anos.

Veja o vídeo do momento da troca de placas:

| Autor: Divulgação

Leia mais:

Após morte do ator, mãe de Paulo Gustavo agradece carinho dos fãs

Missa de 7º dia de Paulo Gustavo será no Cristo Redentor