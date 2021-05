Neymar é vacinado contra Covid-19 em Paris

O jogador de 29 anos publicou um vídeo do momento em seu Instagram | Foto: Divulgação

Neymar foi vacinado na manhã desta quinta-feira ( 20) contra a covid-19, ele recebeu a dose em um laboratório na França. O jogador de 29 anos publicou um vídeo do momento em seu Instagram e se mostrou feliz pela imunização.

Depois de tanta espera, chegou a minha vez. Que felicidade... espero que tudo volte ao normal o mais rápido possível e que não só o meu país BRASIL mas o mundo inteiro possa estar vacinado ❤️

O governo francês abriu a vacinação contra o coronavírus para todas as pessoas acima de 18 anos que morem no país. A nova fase tem como objetivo alcançar a meta de 20 milhões de primeiras doses administradas até o fim do mês

Copa da França

Sem Neymar, o PSG foi campeão da Copa da França nesta quarta-feira (19). O time comandado por Mauricio Pochettino venceu o Monaco por 2 a 0 no Stade de France, e faturou o torneio pela 14ª vez em sua história — a sexta em sete edições. Icardi e Mbappé anotaram os gols da vitória.

Com Neymar suspenso, coube a Mbappé comandar o Paris Saint-Germain nesta tarde. Foi dele a jogada que deixou Icardi livre para abrir o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Perto do fim, o camisa 7 marcou o gol decisivo para definir o triunfo.

Homenagem





Neymar homenageou MC Kevin na quadra após uma partida da Copa da França. O jogador vestiu uma camisa com uma foto da boneca impressa e diz "MC Kevin? O menino que encantou a quebrada".



