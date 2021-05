MC Kevin declarou amor por Manaus em entrevista; veja

Em vida, MC Kevin encantou muitos fãs e ganhou muitos admiradores | Foto: Divulgação

MANAUS – A morte do cantor Kevin Nascimento Bueno, conhecido como MC Kevin, chocou o Brasil. A tragédia aconteceu após cair da sacada de um hotel, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Em vida, MC Kevin encantou muitos fãs e ganhou muitos admiradores. Mas Manaus foi quem ganhou o coração do cantor. Em uma entrevista com o apresentador de televisão e youtuber Matheus Mazzafera, ao ser questionado qual seria a cidade preferida no mundo, ele respondeu sem pensar duas vezes: “Manaus. Eu amei Manaus”.

A fala ocorreu em 2019, antes da pandemia. E apesar de não ter registros de shows ou viagens de MC Kevin na capital amazonense, a Paris dos Trópicos com certeza marcou a memória do cantor.

CARREIRA

Kevin nasceu na capital paulista e cresceu na região de Vila Ede, ao norte de São Paulo, sonhava em se tornar jogador de futebol. No entanto, o mundo da música gritou e lançou "Prepara Novinha" com MC Pedrinho em 2013, e começou a florescer.

Mas em 2018, MC Kevin estourou com a música "Pra Inveja É Tchau", e agora o número de visualizações da música ultrapassou 220 milhões. A música é sobre pessoas que não se importam com a própria vida, mas querem cuidar dos outros.

Outro hit popular do Funkeiro é "Cavalo de Troia", que atraiu 169 milhões de espectadores com o ritmo da dança e a mensagem interminável dos sonhos. “Vergonha pra Mídia” tem 120 milhões de visualizações.

O cantor que vivia na periferia fez da música uma ferramenta que pode abrir novas esperanças para a vida dos jovens. Além do sofrimento e do subemprego, a arte é um meio de imaginar o futuro.

Com o apoio de vários parceiros, MC Kevin foi velado pelos amigos, apresentador Yudi Tamashiro, MC brinquedo, MC Livinho, MC Kekel, a ex-BBB Jaquelline e Jojo Todynho.

A cerimônia foi realizada na Escola de Samba Unidos de Vila Maria, na zona norte de São Paulo. Além de fogos de artifício, aplausos e aglomerações, houve muita comoção.

