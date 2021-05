Sambista Nelson Sargento morre aos 96 anos vítima de Covid-19

O sambista foi intubado no dia 26 de maio pois apresentava um quadro grave | Foto: Divulgação

Morreu na manhã desta quinta-feira (27) o sambista Nelson Sargento, aos 96 anos, ele testou positivo para a covid-19 na última sexta-feira (21), quando foi internado.

O sambista foi intubado no dia 26 de maio pois apresentava um quadro grave, grande representante do samba, Nelson Sargento foi cantor, compositor, pesquisador, artista plástico, ator e escritor.

Nelson Sargento estava sendo atendido no Instituto Nacional de Câncer (INCA ) desde 2005, quando foi diagnosticado com câncer de próstata, já tratado.

Nascido em 25 de julho de 1924, na Praça 15, região central do Rio de Janeiro, Nelson Mattos ganhou o apelido de Nelson Sargento depois de uma rápida passagem pelo Exército, presidente de honra da escola de Estação Primeira de Mangueira, integrou o grupo A Voz do Morro, ao lado de Paulinho da Viola, Zé Kéti, Elton Medeiros, Jair do Cavaquinho, José da Cruz e Anescarzinho.

Entre seus parceiros de composição musical, estão Cartola, Carlos Cachaça, Darcy da Mangueira, João de Aquino, Pedro Amorim, Daniel Gonzaga e Rô Fonseca.

Vacina

Sargento foi um dos primeiros idosos da cidade a ser imunizado com a Coronavac, em 31 de janeiro, no Palácio da Cidade, fato que mereceu um post festivo do prefeito Eduardo Paes. A segunda dose foi ap segunda dose foi aplicada no dia 26 de fevereiro, em sua casa,

Apelido

Nelson Mattos, mais conhecido como Nelson Sargento (apelido que ganhou por sua breve passagem pelo Exército)

Música: Agoniza mas não morre

Nelson Sargento Música: Agoniza mas não morre | Autor: Divulgação

Leia Mais

Cantor Agnaldo Timóteo morre aos 84 anos vítima da Covid-19

Paulo Gustavo morre de Covid no Rio aos 42 anos

Irmão Lázaro morre vítima da Covid-19, na Bahia